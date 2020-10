Jsem stále v pohybu, nejím sladké a skoro jsem vyřadil vepřové maso: Jiří Krampol (82) prozradil, čím se udržuje ve formě

Jiří Krampol Michaela Feuereislová

I po osmdesátce se snaží známý herec a moderátor udržovat v kondici. Poslední dobou měl sice problémy s koleny, ale s pomocí odborníků se postupně zase dostává do formy a hodlá ve cvičení pokračovat hned, jak to bude možné. Nedávno se přiznal, že během první karantény přibral pár kilo, která by rád shodil.

Pravidelný pohyb je pro něj jednou z aktivit, kterými se udržuje v psychické pohodě a zaměstná při něm nejen tělo, ale i hlavu. Během rozhovoru do připravovaného pořadu o cvičení s trenérem celebrit Pavlem Šalitrošem nám prozradil, čím se udržuje v tak skvělé formě.

„Pravidelně plavu, cvičím, jsem stále v pohybu. Jídelníček nemám nijak zvlášť omezený. Nejím sladké a vepřové maso jsem skoro úplně vyřadil. Necpu se tučným, a hlavně se nepřežírám,“ řekl Super.cz Krampol.

V minulosti byl zvyklý cvičit i 4-5krát týdně. A tréninkový plán se mu ani po letech nezměnil. Jediný cvik, kterému se nyní snaží vyhýbat, je tzv. mrtvý tah, tedy vzpírání činky, při kterém dostávají nejvíc zabrat nohy, zejména kolena, která si ještě po léčbě šetří. ■