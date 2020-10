Po ztrátě chuti a čichu přišly bolesti břicha: Muzikálová zpěvačka musela s koronavirem na pohotovost

Alžbeta Bartošová se léčí s koronavirem. Michaela Feuereislová

„Předevčírem jsem skončila na pohotovosti s nesnesitelnými bolestmi v břiše, které se mi ke všemu přidaly, a dozvěděla jsem se, že je to jeden z dalších příznaků covidu,“ řekla Super.cz Alžbeta.

„Mně se všechny příznaky tak nějak dávkují postupně. Už jsem měla skoro pocit, že jsem zdravá a mám to za sebou, ale pak jsem jela na pohotovost,“ dozvěděli jsme se dále. Zpěvačka právě z vlastní zkušenosti apeluje na to, aby nikdo případné příznaky koronaviru rozhodně nepodceňoval.

„Já zůstávám stále v domácí karanténě, už se mi pomalu vrací čich a chuť, takže věřím, že už to budu mít za sebou,“ doufá s optimismem zpěvačka, které je v těchto dnech velkou oporou její přítel Luboš.

„Je to nepříjemná nemoc hlavně v tom, že se jeden den cítíte dobře a pak je vám zase hodně špatně a nevíte vůbec, kdy se to zvrtne. To je moje zkušenost, každopádně se to dá zvládnout a přeji všem čtenářům Super.cz lehký průběh, pokud už je koronavirus přepadne,“ dodala závěrem Alžbeta, která by již v listopadu měla začít zkoušet roli Kristýny v muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway. ■