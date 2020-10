Karlos je bojovník, kterého jen tak někdo nebo něco neporazí. Bohužel, jedna z věcí, která “Terminátora” téměř porazila, byl jeho pozitivní test na koronavirus. I přes první prohrané kolo, porazil Karlos virus v druhém kole TKO.

Rok 2020 pro Karlose “Terminátora” Vémolu přinesl mnoho soubojů, a to ne pouze se svými protivníky v kleci. Už na podzim 2019 má za sebou prohru v zápase proti Attilovi Veghovi. Posléze si prošel operaci ramene a menisku, po kterých musel zastavit své působení v Oktagonu. A aby toho nebylo málo, v létě tohoto roku ho na nepříjemný zápas se zdravým vyzval koronavirus.

“Korona mě téměř připravila o kariéru!” Ze života Karlose “Terminátora” Vémoly

FOTO: Master Gym s.r.o.

To, že byl test Karlose na koronavirus pozitivní, už sice novinka není, ale to, jaký měla nemoc skutečný dopad na jeho zdraví a kariéru, je mnohem vážnější. Vémola tvrdí, že mu to “svinstvo” málem překazilo celou kariéru. Nakazil svou bývalou přítelkyni, Lelu Ceterovou, se kterou se krátce poté rozešli, a dokonce i svou devítiměsíční holčičku Lili. Kromě nakažení členů rodiny je nemoc odpovědná za jeho delší nepřítomnost v Oktagonu.

Koronavirus momentálně silně ohrožuje sportovce v celé České republice. Kromě zrušených akcí a dopadu na výdělky ze zápasů, je v tom hlavně jejich zdraví. Tato nemoc totiž postihuje dýchací cesty a neumožňuje sportovcům využít svůj potenciál naplno. Karlos si stěžoval na vysoké teploty a symptomy chřipky, které byly doprovázeny neustálým zvracením a pocitem tělesné slabosti.

Neporazitelnému Terminátorovi bohužel “olej a oprava součástek” nestačí. Karlos tvrdí, že by nemoc nezvládl porazit bez vhodných doplňků stravy, řádné regenerace a odpočinku.

Jeho hlavním pomocníky při nemoci i při rekonvalescenci a návratu k tréninkům, se staly komplexy vitamínů, Omega 3 mastné kyseliny, nebo tablety z šípku pro doplnění vitamínu C od značky Extrifit. Tyto doplňky stravy pomáhají zvýšení imunity a obranyschopnosti lidského organismu, což je v této době nezbytné nejen pro sportovce, ale i pro každého z nás.

Karlos se spolu s fitness obchodem GymTime.cz a značkou Extrifit rozhodl představit svůj “Balíček imunity”, který obsahuje všechny zmíněné produkty, které mu pomohli se zotavit z nemoci a vrátit se zpátky v plné síle k tréninku. Pokud také dbáte o svoje zdraví a imunitu, můžete si tento Karlosův balíček doplňků stravy, které používá, objednat i vy, a chránit tak zdraví své i vašich blízkých.

V případě, že hledáte komplexní ochranu, jak pro své zdraví, tak i svaly a klouby při komplexním tréninku, můžete si vybrat mezi dalšími doplňky stravy. Lecithin pro eliminaci bolesti svalů a jejich lepší regeneraci, nebo doplňky hořčíku ke snížení míry únavy a zlepšení nervové soustavy a psychických funkcí. Karlos doporučuje také využití kolagenu pro snížení bolesti kloubů, chrupavek a zlepšení jejich regenerace.

Zdraví a imunitu je potřeba si především v tomto období maximálně chránit různými doplňky stravy, kromě Karlosova balíčku na podporu imunity tak pro vás můžeme doporučit i alternativní balíček ochrany zdraví. Naleznete zde Komplexní doplnění potřebných vitamínů a minerálů, společně s extrémně účinným kolagenem a omega 3 a 6 mastnými kyselinami. Balíček je složený pro všechny, sportovce i nesportovce, kteří si váží svého zdraví a chtějí si vybudovat silnou imunitu a ochranu organismu v boji proti nebezpečným bakteriím a virům.

