Padesátnice Peštová odhalila dlouhé nohy v kalhotkách: Neřeším blbosti a nepotřebuji nikomu nic dokazovat

Daniela Peštová Foto: Instagram D. Peštové

Sama Peštová se jako padesátnice necítí. Rozhodně nemá pocit, že by bylo něco jinak. „Tak takhle přesně se teď cítím a těch 5 křížků na krku vůbec necítím jako zátěž, naopak! Neřeším blbosti, nepotřebuji nikomu nic dokazovat,“ komentovala životní jubileum Daniela a dále uvedla: „Je mi dobře na těle i na duši a konečně chápu, co má moje mamka na mysli, když říká, že stárnout je štěstí, protože ne každému se to podaří. Děkuji vám všem za milá přání. I díky vám jsem si ten svůj velký den super užila!“

Tento komentář modelka z agentury Elite Prague umístila pod fotku pořízenou na pláži, na které pózuje v odvážném outfitu složeném z konzervativního horního dílu v podobě černého saka, perel a náramkových hodinek a spodního dílu v podobě černých bikinových kalhotek. ■