Hvězda Slunečné a Tváře Eva Burešová má koronavirus. Co bude s natáčením?

Eva Burešová Michaela Feuereislová

Herečka a zpěvačka Eva Burešová (27) musela kvůli covidu do karantény.

„Volali mi včera v noci, že jsem pozitivní, v tu chvíli mě začala samozřejmě bolet hlava. Zatím je to jak nachlazení, bolí mě jen hlava, lehce chraptím, nemám ani teplotu a chuť zatím mám,“ řekla Super.cz Burešová s tím, že bude chybět v jednom díle Tváře.

Herečka je v izolaci i se svým synem. „Nathánek musí jít bohužel na testy, přijedou prý sem a budou ho testovat, nevím proč, když je stejně se mnou v izolaci,“ dodala Burešová.

Eva momentálně působí ve dvou úspěšných televizních projektech, a to v show Tvoje tvář má známý hlas, kde zasedá v porotě, a v seriálu Slunečná, kde hraje jednu z hlavních rolí Týny.

„Ano, Eva Burešová je v karanténě na deset dní, ale natáčení Slunečné to nijak neohrozí, Máme předtočeno do konce roku a teď se natáčí díly na leden. Od 25. října už by měla opět natáčet,“ řekl Super.cz Josef Ducký z PR seriálu Slunečná.

Stejně tak PR koordinátor Tváře Vojtěch Boháček uvedl, že navzdory karanténě porotkyně není další natáčení pořadu ohroženo.

Jak na Primě, tak na Nově se dodržují přísná bezpečnostní opatření. Kde se nakazila, Eva netuší. ■