Dcera Aleca Baldwina se zvěčnila v titěrném prádle: Chybělo málo a bradavky vykoukly z podprsenky

Ireland Baldwin Profimedia.cz

Modelce Ireland Baldwin (24) není cizí pózování v plavkách nebo prádle. Ačkoliv v minulosti trpěla poruchami příjmu potravy, dnes se své křivky nestydí ukazovat světu. Znovu to dokázala, když se na Instagramu podělila o selfie v červených krajkách.

Dcera Aleca Baldwina a Kim Basinger vystavila nejprve na odiv celou figuru, miniaturní podprsenka zakryla, co měla, jen tak tak. Na druhém selfie nechala vyniknout poprsí zblízka.

Letos je to šest let od doby, co Ireland vyhrála svůj boj nad anorexií a bulimií. V začátcích modelingu jí tvrdili, že je tlustá, a tak skoro nejedla a běhala na pásu i několik hodin denně. Dnes je naštěstí tohle všechno minulostí a modelka fanouškům vzkazuje, aby se měli rádi, a hlavně byli zdraví. ■