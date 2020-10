Třiadvacáté narozeniny trávila popálená blogerka v trýznivých bolestech. Na ty pětadvacáté si to vynahradila v Paříži

Narozeniny v Paříži ve velkém stylu.

Někteří vnímají druhou vlnu koronavirové pandemie jako období, kdy tráví čas v bezpečí svého domova. To Týnuš Třešničková (25) patří do druhé skupiny lidí, kteří se snaží své chování příliš neměnit. Covid, necovid, tedy známá blogerka vyrazila s kamarádkami na výlet do Paříže, kde slavila narozeniny.