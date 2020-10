Mladý herec poprvé promluvil o vztahu s dcerou Johnnyho Deppa: Proč mu tahle fotka málem zničila život?

Timothée Chalamet se rozpovídal o této fotce s Lily-Rose Depp. Profimedia.cz

„Šel jsem do postele s tím, že to byl jeden z nejlepších dnů v mém životě. Byl jsem na jachtě s někým, koho jsem opravdu miloval. Zavřel jsem oči a bylo to nepopsatelné,“ promluvil o vztahu úplně poprvé pro magazín GQ. Jeho štěstí ale netrvalo dlouho.

„Pak jsem se probudil a ve všech novinách byly naše fotky. Bylo to trapné. A najednou všichni začali říkat, že je to kvůli publicitě. Myslíte si, že chci takhle přede všemi vypadat?“ popsal, jak se okamžiky štěstí proměnily v noční můru a vše se pokazilo.

Chalamet sklízí u fanynek velký úspěch, ale nelze opomenout ani jeho herecký talent. V příštím roce bude k vidění ve sci-fi Duna nebo v komedii Francouzská depeše. Zároveň natáčí životopisný snímek o Bobu Dylanovi, v němž ztvární samotnou hudební legendu. Po pracovní stránce je tedy na roztrhání.

Právě časové vytížení prý stálo za rozchodem s Depp. V první polovině roku o sobě začal Timothée prohlašovat, že je single. V červnu ho pak vyfotili, jak se během mexické dovolené muchluje s herečkou Eizou Gonzalez. Podle všeho je ale Chalamet nyní opět nezadaný. ■