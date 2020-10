Výrazná tetování a dráždivé pohyby na kameru: Takhle se ve videu slavná americká zpěvačka nakrucovala v bikinách

Halsey Profimedia.cz

Halsey je podle magazínu nebojácnou umělkyní a aktivistkou. „Je mi ctí objevit se na obálce TIME. Jsem nesmírně vděčná za to, že každý den vidím tuhle úžasnou generaci, která mě neustále uchvacuje svou nespoutanou vášní, kterou mění tento svět k lepšímu. Dokonalý aktivista neexistuje. Každý někdy něco řekl nebo udělal špatně,“ uvedla uvnitř časopisu.

Zpěvačka se osobně plně zapojila do aktivistického hnutí Black Lives Matter a to nejen na sociálních sítích, ale vyrazila v té době i do ulic.

Nyní se ovšem ukázala na svém profilu zase trochu více odhalená, jak jsme na to u ní zvyklí. V bikinách natočila pro své fanoušky krátké video a je pěkně sexy.