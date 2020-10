Plážovou královnou je i v 55 letech: Slavná herečka září i v černých jednodílných plavkách

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Do doby, než propukla pandemie koronaviru, přidávala Elizabeth Hurley (55) fotografie v plavkách celkem pravidelně, teď už to tak časté není. Nejenže necestuje na dovolené k moři, ale plavky její značky nejspíš v tento moment nejdou tolik na odbyt.

To se ale díky jejím sexy snímkům může rychle změnit, protože vypadat tak jako ona by si přály i ženy o desítky let mladší než Hurley. Herečka má stále naprosto skvělou postavu, a proto pro svou vlastní značku plážového oblečení nepotřebuje jiné modelky.

Na svém posledním snímku pózuje v černých jednodílných plavkách s drobným výstřihem. Fotka je ještě ze začátku roku, kdy trávila dovolenou na Maledivách. Nyní tráví čas spolu s rodinou v domě v Herefordshiru. ■