Nejkrásnější česká lékárnice Jana Doleželová se svatby nedočkala. Rozchod po šesti letech vztahu

Jana Doleželová a David Trunda už netvoří pár. Michaela Feuereislová

Pár se sice už před lety zasnoubil, ale svatba se nakonec nekonala, po šesti letech se rozešli. Společně vychovávají dceru Veroniku (3).

Rozchod potvrdil David Trunda. „Ano, náš vztah skončil. Nechci to více rozebírat, ale oběma nám záleží na tom, abychom se rozumně domluvili na všem, co to obnáší,“ řekl Blesku. Jana Doleželová se Super.cz k rozchodu nevyjádřila. ■