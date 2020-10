Veronika Žilková oslavila 59. narozeniny. Dokazuje, že věk je jenom číslo

Veronika Žilková s dcerou Agátou Foto: archiv A. Hanychové

Herečka Veronika Žilková (59) oslavila 59. narozeniny. Den před nimi uspořádala doma v Suchdole oslavu, na které se sešla celá rodina. Jak přiznala její dcera Agáta Hanychová (35), s dárky pro mámu je to vždy potíž.

"Máma dárky nesnáší a nechce. Tvrdí, že se nikdy nikdo netrefíme, tak alespoň kytku jsem snad trefila," řekla Super.cz se smíchem Agáta.

Modelka přesně minutu po půlnoci zveřejnila společnou fotku s mámou, kterou vyfotily během včerejší oslavy. "Doufám, že jsem první. Nikdo mě v životě neinspiroval víc než ty. Děkuju za to, že jsi. V životě není důležitý, co chceš, ale co vydržíš," napsala k fotce Hanychová. Právě máma je po rozvodu s Jakubem Prachařem od počátku její největší oporou. ■