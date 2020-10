Na druhý pokus to klaplo! Z Agáty Hanychové je úplná blondýnka. Jak se vám líbí?

Agáta Hanychová jako blondýnka Foto: Archiv A. Hanychové

"To, že ženy převlékají a přečesávají chlapy, když s nima začnou chodit, je dost normální a není to výjimečné. To, že si žena nechá doporučit kadeřnici od svého kluka, to je zvláštní. Občas je ale čas na změnu a já už jsem blondýnka. No uvidíme, na jak dlouho," prozradila Agáta a ukázala se s blond barvou a krátkým mikádem.

"Zesvětlovali jsme postupně, aby to vlasy nezatěžovalo a neničilo. Po letech s prodlouženými vlasy je třeba, aby nedostaly takový záhul," řekla Super.cz modelka.

Agáta navštívila kadeřnici, která se stará o vlasy například Kaiře Hrachovcové nebo Nikol Švantnerové. Posuďte sami, jak se proměna Agáty povedla. Líbí se vám víc jako brunetka, nebo jako blondýnka? Hlasujte v naší anketě.