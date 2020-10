Nemysleli si, že z této písně bude hit. Členové populární kapely se ale spletli

Mirai - I přes to všechno Video: Universal Music

Neměl to být singl, a že z písničky I přes to všechno bude hit, už členy kapely Mirai vůbec nenapadlo. Fanoušci ale mají jiný názor.

„Nemyslel jsem si, že by to měl být hit nebo singl, ale teď mám z reakcí lidí pocit, že je to téměř nevyhnutelné. Automaticky vygenerovaný obrázek na YouTube s audiem bez videa má už teď 1,5 milionu zhlédnutí. Vlastně jsme klip dotočili i kvůli tomu masivně pozitivnímu feedbacku. Jsem dost napjatý, co se vlastně stane,“ říká frontman kapely Mirai Navrátil.

Natáčení videoklipu probíhalo koncem léta v okolí Prahy a v klubu Varšava. Jeho tématem jsou dva lidé, kterým je spolu dobře, ale kvůli svým rozlišným světům spolu nemohou být. Do role ústřední dvojice režisér obsadil mladé herce Michala Bednáře a Andreu Bereckovou.

„Michal je můj kamarád, a zároveň oblíbenej herec. Čekal jsem, až ho budu moci obsadit, a když jsme měli tenhle námět, věděl jsem, že je on ta správná volba. Andrejku jsme castovali a sedla nám do role úplně perfektně. Dokončuje studium DAMU alterny a má angažmá v Ústí nad Labem,“ uvedl k výběru herců režisér a kameraman klipu Ondřej Kudyn.

Spolu s vydáním nového klipu Mirai oznámili i přesun právě probíhajícího turné na jaro 2012. „Máte naše čestné chlapské, že až koncerty proběhnou, a dřív nebo později se to prostě stane, dostanete show, co vás odstřelí na Mars,“ slibují. ■