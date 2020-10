Trapas v Prostřenu: Do pořadu zavítá VIP tvář, soutěžící ale známého zpěváka a kamaráda Michala Davida nepoznají

Davide Mattioli se rozhodl předvést, že mu to jde nejen na pódiu, ale i v kuchyni. Video: FTV Prima

Do kuchařské reality show Prostřeno zavítá známá tvář italsko-české popmusic. Zpěvák Davide Mattioli se rozhodl předvést svůj gastronomický um před televizními kamerami.

V Čechách se proslavil po boku Michala Davida (60) a italské kolegyně Chiary Grilli, jako oblíbené trio DAMICHI. Vystupoval také s Ilonou Csákovou (50) nebo Ivetou Bartošovou. (✝48) Po čase vykročil na sólovou dráhu a vydal několik vlastních CD. Z Itálie se přestěhoval do Čech před více než dvaceti lety a zamiloval si to tady, na svou domovinu ale rád vzpomíná a snaží se ji navštěvovat tak často, jak to jen jde. Svým souputníkům nachystá menu inspirované právě Itálií.

Dá se předpokládat, že když do podobné show přijde známá tvář, budou na ni ostatní pohlížet skrz prsty. Takové obavy ale u italského zpěváka nehrozí. Ukáže se totiž, že ho ani jeden ze čtyř spoluhráčů nepozná. Překvapení zůstanou pouze tím, že s nimi u stolu sedí energický Ital, ale tím, že jim může být odněkud povědomý, si hlavu nelámou. Davide tedy zůstane skoro až do samého konce inkognito.

