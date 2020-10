Může za onemocnění rakovinou rozpad vztahu slavných rodičů? Slováčková na to má svůj názor

Anička Slováčková se rozpovídala o své nemoci. Foto: archiv Jaroslav Hauer

Anička Slováčková o rakovině

Před více než rokem zpěvačka veřejně oznámila, že onemocněla rakovinou prsu, aby sama předešla tlaku médií. Prognóza byla zprvu nejasná, ale pak se ukázalo, že k lékařům přišla právě včas. Dceru Dády Patrasové a Felixe Slováčka čekala ale náročná a dlouhá léčba. Nevzdala to a rozhodla se bojovat.

Ve svém posledním rozhovoru v talk show Face To Face na Televizi Seznam sympatická umělkyně uvedla své přesvědčení, že tato nemoc u ní byla vyvolaná stresem. „Já jsem od malička byla nervák a stresař a všechno jsem si vždycky hodně brala. Jsem strašnej cíťa. Jednou na mě někdo zatroubí, když nevyjedu hned, jak se rozsvítí zelená, a já to v sobě mám celý týden. Já si v sobě tyhle ošklivé věci bohužel nechávám asi víc, než je zdravé,“ svěřila se Anička.

O tom, že by její onemocnění bylo genetického původu, nepřemýšlela, neboť nikdo v rodině takto nemocný nebyl. Vznik onemocnění dává spíš do souvislosti se svou povahou. Aničce rozhodně nepomohlo to, že se v minulosti mediálně řešil rozpad manželství jejích rodičů, kterým žilo celé Česko. Ona sama si to snažila nepřipouštět, ale jistý vliv to mít mohlo.

„Jsem přesvědčená, že spoustu těch nemocí je vlastně tvořená psychosomaticky, ať už je to rakovina, nebo něco jiného. To tělo jednou řekne dost, už musíš začít žít jinak, jinak to prostě nejde,“ podotkla Slováčková.

V talk show internetové televize se ale řešila i jiná témata. Zpěvačka se svou kapelou Aura točí desku, klipy a těší se, až pomine doba koronavirová a budou zase moci koncertovat. Stále točí seriál Ordinace v růžové zahradě, kde hraje sestřičku, i když přiznává, že špatně snáší pohled na svou krev, natož cizí. ■