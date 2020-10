Průšvihář Lavi opět zasahuje: Jakub Štáfek vystrčil před kamerou holý zadek i s kérkou

Jakub Štáfek Herminapress

Postavu Laviho opět přesvědčivě ztvární Jakub Štáfek (30). Hned první den natáčení ostatně vystrčil před kamerou holý zadek i s filmovou kérkou.

„Lavi je pořád stejný dement, ale snaží se být lepší na té fotbalové úrovni. A to se mu daří,“ prozradil herec, který se postavil i za kameru jako režisér spolu s Martinem Koppem.

Zároveň je i jedním z producentů filmu. „Film Vyšehrad je dospělejší, nejsou to už jen krátké skeče jako v seriálu. S Martinem Koppem a kameramanem Honzou Filipem společně fungujeme skvěle, takže když jdu před kameru, je to už pro mě jenom taková třešnička na dortu,“ dodal spokojený herec.

Návrat oblíbené postavy vyvolal na sociálních sítích obrovskou fanouškovskou odezvu, a to velmi pozitivní. „Ve filmu zachováváme všechno, co si diváci v seriálu oblíbili. Vyprávíme ale více filmový příběh, mapujeme Laviho snahu dostat se dál a výš, a zároveň nahlížíme hlouběji i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě,“ poodkryl děj filmu Štáfek.

Agenta Laviho Jardu si znovu zahraje Jakub Prachař, zůstávají i Ondřej Pavelka jako předseda a Jiří Ployhar jako trenér FK Slavoj Vyšehrad. V dalších rolích se představí například Ivana Chýlková, David Prachař, Jaroslav Plesl, David Novotný či Jiří Dvořák. ■