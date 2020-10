Letos se stala dvojnásobnou babičkou, to jí ale nestačí: Zpěvačka Sia (44) uvažuje, že si pořídí další děti

Sia Profimedia.cz

„Změnilo mě to úplně ve všem,“ přiznala v rozhovoru pro InStyle. „Naučila jsem se naslouchat a být trpělivá. Naučila jsem se, že je potřeba si nastavit hranice. A vím, co to je někoho bezpodmínečně milovat.“

A být matkou se jí nejspíš zalíbilo. „Už přemýšlím o tom, že si adoptuji další děti. Uvědomuji si, že tohle je přesně ten způsob, jakým jsem se měla stát matkou,“ dodala.

Navzdory tomu, že vydělává milióny, snaží se své děti nerozmazlovat. „Mohla bych si říct, že jsem bohatá popová hvězda, dávat jim každému měsíčně balíky peněz a vůbec se o ně nezajímat, ale taková nejsem. Dovoluji jim akorát nakupovat jídlo,“ prozradila s tím, že když se k ní nastěhovali, bylo všechno jinak.

„Koupila jsem jim všechno. Ale hlavně jsem jim věnovala čas, abych odvrátila to, v čem vyrostli, a nasměrovala je tak, aby vedli plnohodnotný život, za který se nikdy nebudou muset stydět.“ ■