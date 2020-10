Dcera (20) slavného rockera nafotila žhavé fotky v prádle: Táta o tom ještě neví, přiznala

Anais Gallagher se slavným otcem Noelem Profimedia.cz

„Táta o fotkách ještě neví. Ještě jsem mu o nich neřekla. Ví ale, že jsem dospělá a sama si vybírám, co budu dělat,“ sdělila Daily Mailu.

Maminka Meg Matthews ji už stihla podpořit. „Máma byla nadšená. Ukázala jsem jí fotky před tím, než to mohl udělat kdokoli jiný. Je s tím v pohodě a myslí si, že vypadají skvěle.“

Podle modelky bude i její táta v klidu. „Má celkem otevřenou mysl a je obecně v pohodě s tím, co dělám,“ doplnila o otci.

Noel nedávno vzbudil rozruch svými výroky o rouškách. K cestování si raději pronajal soukromé letadlo, než aby si na letišti nandal roušku.

„Je mi to u p*dele. Vybral jsem si, že ji nosit nebudu, a pokud dostanu virus, můžu si za to sám. Když každá pí*a bude nosit roušku, od nikoho to nechytím. A pokud to budu mít já, nechytí to ode mě. Myslím, že je to sra*ka,“ nechal se slyšet rocker v podcastu Matta Morgana. ■