Nad touhle rolí se Jenovéfa Boková nerozmýšlela: A to i přesto, že musela zahrát znásilnění

Jenovéfa Boková Foto: archiv České televize

„Když jsem se dozvěděla, že Herce bude točit Peter Bebjak a mého bratra bude hrát můj milovaný Jan Cina a babičku Emília Vášáryová, byla jsem z toho naprosto nadšená,“ prozradila Jenovéfa, která v minisérii ztvárňuje trochu výbušnou Anežku, která doplatila na třídně nevyhovující minulost svých rodičů a nezbylo jí nic jiného než vzít zavděk alespoň prací u popelářů.

„Já si ji pojmenovala – můj otec v sukni. Je rázná, výbušná, ale zároveň ryzí a hodná duše, pro kterou je rodina a spravedlnost na prvním místě. Tím mi je velmi blízká, i když čím jsem starší, tím víc se pokouším být víc nad věcí a nenechat se ve vypjatých situacích tolik strhnout emocemi,“ prozradila herečka a dcera Johna Boka.

Během natáčení se nevyhnula ani náročným scénám, které obsahovaly i znásilnění. „Byla to věc, které jsem si ve scénáři hned všimla. Petr Bebjak je jeden z nejlepších režisérů, které jsem potkala. Je empatický a ví, co chce. Já už jsem se naučila, že když jsou tyhle scény, tak od nich neutíkat a nenechávat je na poslední chvíli, ale sednout si a říct si, jak to chcete,“ svěřila se k náročným scénám prvního dílu Jenovéfa. Druhý díl Herce odvysílá Česká televize tuto neděli. ■