Česká zpěvačka, která konečně zní světově, se v klipu tulí k pohlednému ukrajinskému modelovi

Nykki v klipu k písni Home To You Video: Nykki

Aby bodovala doma v České republice, tak zpěvačka Nykki utváří spolupráci s úspěšnými hudebníky v zahraničí. Naposledy se naděje českého popu spojila s hudebním mágem Petem Hammertonem a byla to dobrá volba. S hvězdným britským producentem Jamese Arthura, Kylie Minogue nebo One Direction natočila singl Home To You a představuje k němu videoklip.

„Home To You je písnička o tom, jaké to je zamilovat se v neklidné době. O tom, že na svého člověka myslím, ať jsem kdekoliv. O tom, že se na něj vždycky těším domů, a možná i trošku o tom, že je někdy příjemné, když trošku žárlí,“ směje se zpěvačka a dále přibližuje téma skladby: „Chtěla jsem vyprávět příběh velké lásky, díky které si navzdory vzdálenosti, pochybnostem i nejistotám uvědomíte, že to, co máte, je ve skutečnosti více než dost.“

Home To You má opět naléhavou melodii, která je pro Nykki a její tvorbu již typická. Je silným kandidátem na soundtrack k pochmurnějším dnům, které nás čekají. „Vydat tento singl právě teď mi přijde jako dobrý krok i vzhledem k výzvám, které nám přináší aktuální situace a kterým musíme všichni čelit,“ doplňuje zpěvačka, které v klipu sekundoval ukrajinský model Taras Rasevych.

Nykki také představila vizuální podobu skladby. V produkci studia Unreal Visual vzniklo pod režijním vedením Barta Klimszy svižné letní video plné pozitivní energie a radosti ze života.

„Při psaní scénáře k tomuto klipu jsme chtěli posunout hranice klasických vyprávěcích postupů popové hudební tvorby. Zamysleli jsme se tedy nad textem samotným, který ve svém obsahu popisuje vzdálenost a zároveň upoutanost ve vztahu mladého páru. Napadlo nás tedy tuto dramaturgickou rovinu odvyprávět obrazově. Vidíme příběhy dvou lidí, kteří jsou na jiných místech, ale zároveň jsou si v obraze blízko. Tento styl vyprávění nám také dovolil odprezentovat větší množství příběhu, jelikož v mnoha pasážích videa běží obě roviny současně,“ popisuje vznik videoklipu režisér Bart Klimsza.

Exteriéry se natáčely v první polovině září v okolí hlavního města Prahy, přesněji v lesích mezi obcemi Žilinou a Družcem, městské scény v pražských Nebušicích a interiéry ve filmových studiích. ■