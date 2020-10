Zpívat nemůže a školu řeší z domova: Mladá zpěvačka Adéla je ráda, že stihla natočit videoklip

Adéla pracovala na klipu v létě.

Adéla se alespoň věnovala skládání nové hudby. Ještě když to bylo možné, stihla natočit videoklip k nové písni Bez tebe, a to dokonce za hranicemi. „Klip se točil v červenci asi 100 kilometrů od Liberce, v malém městečku v Německu a v krásné přírodě v okolí jezer. Je to hodně klidná, ale zároveň hodně silná píseň,“ prozradila Adéla, která teď tráví všechen čas doma.

Je v maturitním ročníku a po pár týdnech ve škole začala opět s distanční výukou. „Pro mě to teď určitě nejsou prázdniny. Jsem každý den připojená na online výuku,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. „Je pravda, že teď mám víc času na to dělat hudbu. Teď jsem vydala nový singl s krásným videoklipem a pracuji na další tvorbě,“ dodala zpěvačka. ■