Nesmí ztratit zájem fanoušků, tak se znovu odhalila: Průhlednější model už si slavná zpěvačka do studia vzít nemohla

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka právě ve studiu připravuje nové album, ze kterého se prý všem zatočí hlava. Jejím fanouškům už se zatočila ze snímků, které z příprav přidala na svůj instagramový profil.

Své sexy křivky v létě ukazuje v miniaturních bikinách a ani v deštivé Anglii na sebe moc kousků oblečení neobléká. Nebýt saka, ukázala by úplně všechno, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

Na posledním natáčení se prý Rita ve studio potkala se skotským zpěvákem Lewisem Capaldim, který jí už v minulosti věnoval svůj autorský song How To Be Lonely. Že by to tentokrát dotáhli na duet? ■