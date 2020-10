Škrtil Patrasovou v drsné kriminálce. Tenhle dvoumetrový hromotluk, který hrál vraha, byl ve skutečnosti něžný obr

Marek Perepeczko ve filmu Smrt stopařek Foto: Prima Max

Připomeňme si, o co ve snímku jde. Řidič starého náklaďáku Charvát (Marek Perepeczko) se před půlrokem vrátil z vězení, kde byl za napadení. Kolegové jeho minulost znají, ale on sám se před svou bytnou Jarošovou (Jaroslava Obermaierová) a jejím synkem Míšou chová jako bezúhonný a spolehlivý člověk.

Jedné víkendové noci sveze Charvát dvě studentky (Jana Nagyová a Dagmar Patrasová), kterým ujel poslední vlak. Na odlehlém místě jednu z dívek znásilní, obě dvě pak zavraždí a jejich těl se zbaví na velké skládce.

Jenže mrtvoly objeví hned nazítří starý lesník, a tak se okamžitě rozběhne pátrání. Vyšetřovatelé se zpočátku nemají čeho chytit, tím spíš že korunní svědek záhy zemře na infarkt. Přesto se však postupně podaří dát dohromady několik stop, které ukazují správným směrem…

Realita byla hrůznější

Předlohou filmu byla dvojnásobná sexuálně motivovaná vražda dvou stopařek, ke které došlo v srpnu 1976 na Slovensku. Snímek se ale od reality v mnohém liší – například skutečný vrah Miroslav Somora (✝34) své oběti neuškrtil, ale zavraždil utahovacím klíčem na kola a 30 cm dlouhým nožem, který o jednu z dívek dokonce zlomil.

A jiný byl i konec tragického příběhu – Somora byl v únoru 1979 popraven, zatímco Charváta sejmul v závěru filmu policejní odstřelovač.

Kdo bude hrát vraha?

Film si z reality vzal hlavně předobraz vraha a s tím byl trochu problém. Adeptem na titulní roli byl původně Petr Kostka (82), ale z jeho obsazení nakonec sešlo. „Čím více jsme o tom přemýšleli, vycházelo nám, že by nebylo asi vhodné, aby tuto postavu hrál známý český herec. Uškodilo by to jednak jemu samotnému a také filmu…“ prozradil novinářům režisér Jindřich Polák.

„Proto jsme se rozhodli porozhlédnout se za hranicemi a do představitele vraha Charváta obsadit cizince, aby ta detektivka byla údernější a více zapůsobila na diváka,“ dodal režisér.

Obr s něžnou duší

Marka Perepeczka (✝63) našli filmaři v barrandovské kartotéce. Polský herec se kvůli filmu uvolnil na celé čtyři měsíce ze závazků ve Varšavě a v Československu zůstal po celou dobu natáčení.

Bezmála dvoumetrový Perepeczko, který působil jako nabušený hromotluk, ztvárnil svou roli velmi přesvědčivě. Sám herec byl ale ve skutečnosti něžný obr se srdcem na dlani – laskavý, mírný, přátelský, nikdy nezvýšil hlas.

„Když mě měl škrtit, projevila se jeho křehká duše, nechtěl mě stisknout. Řekla jsem mu, ať se nebojí, a on mě chňapnul tak, že jsem měla pár dní jeho prsty otisknuté na krku,“ vyprávěla při jedné příležitosti jedna z jeho filmových obětí Dagmar Patrasová (64). Perepeczko, kterého do češtiny předaboval Vilém Besser (✝54), zemřel v listopadu 2005 na infarkt.

Charvátovu druhou oběť hrála Slovenka Jana Nagyová (61), které propůjčila hlas Naďa Konvalinková (69). Mimochodem, Nagyová se pak s Patrasovou sešla ještě při natáčení seriálu Arabela (1980).

Kde se točilo

Zatímco skutečný příběh se odehrál na Slovensku poblíž Trenčína, filmový se odehrával na Domažlicku poblíž státní hranice se SRN, kam chtěl Charvát ujet.

Řada scén se ale točila na Benešovsku, v Nučicích na Berounsku, v Kostelci nad Černými lesy, u Dubence a také v areálu správy a údržby silnic Drásov. Film budou vysílat 15. října na Prima Max. ■