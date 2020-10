Hodný hňup, něco jako já. Vladimír Polívka se objeví ve Slunečné, a hned se zakouká do Evy Burešové

Vladimír Polívka ve Slunečné Video: FTV Prima

Vladimír Polívka (31) jde z jedné seriálové role do druhé. Po Poldovi se divákům představí také v seriálu Slunečná, kde si zahraje embryologa a specialistu na umělé oplodnění Lukáše Vernera. Kamarád Janka ( Marek Lambora (25)) se brzy stane jeho protivníkem v lásce.

„Jediné, co vám můžu prozradit, je, že si Lukáš Slunečnou moc oblíbí, a stejně tak se mu budou líbit podobné věci jako Jankovi. Asi mají stejný vkus,“ prozradil Polívka s úsměvem a naznačil, že mu nebude lhostejná Týna v podání Evy Burešové (27).

„Co vím ale jistě, je, že budu trochu protiklad Janka. Lukáš musí být jiný, tak ho teď hledáme. Ve finále si myslím, že to bude takový hodný hňup. Něco jako já,“ vtipkoval Polívka.

Namlouvání mezi Vladimírem a tvůrci seriálu trvalo trochu delší dobu, protože byl pracovně vytížený, nicméně nakonec se zadařilo.

„Přiznám se, že televizi mám jen posledních šest měsíců, po dvanácti letech, takže jsem Slunečnou neviděl. Dohledal jsem si ji, až když mi přišla nabídka v ní točit. Těšil jsem se na Báru Jánovou (31), se kterou se přátelíme léta. Znám se i s Denisou Nesvačilovu (29), která je skvělá, také Evu Burešovou znám. Jsou to super parťačky,“ přiznal herec a dodal, že je to důležité, protože je pak práce o to příjemnější.

Na ukázku s Vladimírem Polívkou se podívejte ve videu. ■