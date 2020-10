Rozvádějící se popová hvězda přiznala, že její děti chodí na terapie: Snažíme se udělat správnou věc, říká

Kelly Clarkson se rozvádí s Brandonem Blackstockem. Profimedia.cz

Zpěvačka Kelly Clarkson (38) podala v červnu letošního roku žádost o rozvod . Za manažera talentů Brandona Blackstocka je provdaná sedm let a mají spolu dvě děti, dceru River (6) a syna Remingtona (4). Zpěvačka se nyní svěřila, že kvůli rozvodu musí její děti podstupovat terapie.

„Jednoho dne si uvědomíte, že je to velká změna. A nejde jen o moje srdce, které to pocítilo, jsou tu ještě další malá srdíčka,“ promluvila o rozvodu pro televizi Extra.

„Hodně nám pomáhají terapeuti a dětští psychologové, protože chceme udělat správnou věc. Všichni jsme smutní a je v pořádku, že jsme smutní,“ přiznala.

Dodala, že rodina je jí také velkou oporou. Pro Blackstocka to není první rozvod, z prvního manželství má náctileté děti Savannah a Setha. Kelly i Brandon navíc oba pocházejí z rozvedených rodin.

„Rozvody jsou na ho*no. Musíte děti připravit na to, jaké to je prožívat rozvod, když jste veřejně známá osobnost. Jsem obvykle jako otevřená kniha, ale především jsem hlavně matka. Všichni chceme pro děti jenom to nejlepší,“ nechala se slyšet zpěvačka pro Entertainment Tonight. ■