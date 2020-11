I v době covidové šla partnerka hvězdy Tváře přehlídku pro Chanel: Modelka musela čelit těmto omezením

Česká kráska během módní show Chanel Foto: Super.cz/Elite Prague/Chanel

Mohlo by se zdát, že soukolí módního světa se stejně jako celá řada jiných odvětví zastavilo, ale není to úplně pravda. Přestože organizace fashion week doznala výrazných změn, koloběh půlročních edicí se zcela nezastavil.

Můžeme být hrdí na to, že se česká kráska Barbora Podzimková (21) zúčastnila poslední módní show Chanel. Tu šla partnerka Alberta Černého (31), účastníka televizní show Tvoje tvář má známý hlas, již posedmnácté. „I přes to, že už mám několik přehlídek Chanel za sebou, je to pro mě pořád velká pocta a prestiž. Bylo příjemné po koronavirové pauze zase zažít atmosféru pařížského fashion weeku a vidět známé tváře z týmu Chanel, se kterými jsem už mnohokrát spolupracovala. Místo konání bylo jako obvykle velkolepé a kolekce překrásná,“ svěřila se po show vítězka světové modelingové soutěže Elite Model Look.

Prezentace nadcházející kolekce věhlasného francouzského módního domu proběhla na tradičním místě v pařížském Grand Palais. Vzhledem ke koronavirové pandemii se objevila řada změn v organizaci. Roušky pro přítomné v zákulisí byly povinností, dbalo se na dostatečný odstup. Občerstvení po akci bylo nabízeno za plexiskly a všechno jídlo bylo samostatně balené. Zajímavé například bylo, že každá modelka musela mít k dispozici svůj osobní balíček štětců, kterými byla líčena profesionálními vizážisty. ■