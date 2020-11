Posměšky kvůli postavě a stud ji dohnaly k depresím, ale rozhodla se to změnit. Podívejte se, co mladá dívka dokázala

Emma Rose Doherty Profimedia.cz

Jako teenagerka se Emma snažila schovat před světem. Posměšky spolužáků, kteří jí nadávali do velryb, a stud za baculatou postavu vedly až k tomu, že se u ní začaly projevovat úzkosti a deprese. „Moje duševní zdraví trpělo a mezi 12 a 16 lety jsem brala antidepresiva,“ svěřila. V té době vážila 71 kilo.

„Pamatuju si, že jsem byla s matkou a sestrou na prázdninách a cítila jsem se velmi nejistá. Nechtěla jsem nosit šortky, a plavky už vůbec ne. Viděla jsem ostatní dívky, které si prázdniny užívaly a já si pomyslela, proč celý svůj život řeším, jak vypadám, místo toho, abych si ho užívala,“ vyprávěla Emma, dnes nadšená fitnesska.

Její nynější vášeň pro fitness začala nenápadně, návštěvou malé posilovny. Z někdejšího strašáka se postupem času stala záliba, jíž dnes Doherty vyplňuje značnou část svého času. Pětkrát týdně chodí na silový trénink, jednou týdně na box a hodně toho nachodí.

Co se správného stravování týče, z nezdravých pokrmů šla Emma do dalšího extrému. Vypěstovala si poruchu zvanou ortorexie. Jde o posedlost zdravou stravou, kdy si ale člověk zakazuje i potraviny, které potřebuje. Naštěstí si to včas uvědomila. „Začala jsem studovat živiny a rozložení těla a zvládla jsem tu nemoc sama překonat,“ říká pyšně.

Dnes Emma provozuje online koučink a poradenství. „Pomáhám dalším mladým ženám otevřít se svému potenciálu. Stát se silnějšími, vypadat co nejlépe a jíst skvělá jídla.“ ■