Stevie Wonder po transplantaci: Hudební legenda má pro fanoušky jen dobré zprávy

Hudebník je opět ve formě, a to fyzické i tvůrčí. O svém zdravotním stavu promluvil, když při virtuální tiskové konferenci představoval své nové písně Can´t Put It in The Hands of Fate a Where Is Our Love Song.

„Řekl jsem své dceři Aishe, že plánuju být tak o pět let mladší, než je ona. Ze sedmdesátky na čtyřicítku. A tak se právě teď i cítím, na 40 let. Je mi skvěle,“ řekl Wonder a dobré zprávy ještě vyšperkoval, když dodal, že i hlas mu slouží na výbornou.

O nutnosti transplantace hudebník loni veřejně promluvil, aby předešel spekulacím a smyšlenkám. „Chci, abyste to věděli. Přišel jsem, abych vám dal svou lásku a poděkovat vám za tu vaši. Mám vás rád a bůh vám žehnej,“ řekl tehdy před svým publikem. ■