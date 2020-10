Už jsou zase spolu. Šťastná Belohorcová doma přivítala manžela i kočku, která se zasekla v Německu

Zuzana Belohorcová s manželem Vlastou Foto: archiv Z. Belohorcové

Zuzana Belohorcová (44) se nedávno i s rodinkou po dvanácti letech přestěhovala z Miami do španělské Marbelly. Dcera Salma a syn Nevio ve Španělsku rovnou nastoupili do škol, Zuzčin manžel Vlasta Hájek ale za rodinkou přiletěl později, protože v USA zařizoval prodej domu.

Stejně tak jejich kocour Gucci, který se zasekl na letišti ve Frankfurtu, protože si Belohorcová mohla vzít do letadla jen jednu kočku (mají ještě kočku Dolce). Teď už je ale její manžel i obě kočky pohromadě a Zuza září štěstím.

Rodinka už je zase spolu. Kocour Gucci spí opodál, Dolce se mazlí.

„My. Určitě nejsme ani dokonalý, ani ideální pár. A věřte mi, ani u nás to vždy není zalité sluncem a někdy přijde i bouřka. Ale co je důležité, že se umíme spolu radovat a smát se. V těžkých chvílích jsme jeden pro druhého velkou oporou. Vždy všechno, co jsme si vybudovali, je naše společná práce. A máme spolu dvě krásné, zdravé děti, které nám dělají velkou radost. To jsme jednoduše my,“ nechala se slyšet Belohorcová, jež už se ve Španělsku rozkoukala.

„Chtěli jsme destinaci s mořem, pláží, dobrým klima. A budeme blízko rodiny. Na to se velmi těším, že se uvidíme častěji. Budou to pro nás nové začátky,“ těší se bývalá moderátorka Peříčka. ■