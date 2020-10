Dojemná píseň pro malou dceru: Markéta Konvičková přesně měsíc po porodu zveřejnila krásný klip

Markéta Konvičková zveřejnila klip k písni AMI.

Měsíc od narození dcery Amálky se rozhodla Markéta Konvičková (26) slavit ve velkém stylu. Zpěvačka se rozhodla vzdát hold svému dítěti tím, co umí nejlépe, tedy hudbou. Jak jsme vás již informovali, tak se Markéta rozhodla vyznat z lásky k miminku písni, která nese název Ami .

„Tu píseň jsem napsala pro svoji dceru v době těhotenství a videoklip je taková naše vzpomínka na to nejhezčí období,“ svěřila se Super.cz Konvičková, která píseň pustila do éteru ve středu přesně v 19.52, tedy na minutu přesně po měsíci od porodu.

„Píseň jsem věnovala také všem maminkám, obdivuji každou do jedné. Doufám, že když zavřou oči a zaposlouchají se do textu, tak si vzpomenou na to své nejhezčí období, na každičký ultrazvuk, tlukot srdce, a že přivézt na svět zdravé dítě, je ten největší dar,“ dodala Markéta Konvičková. ■