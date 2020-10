Kdyby nebylo Snídaně s Novou, celé dny by prospal: Milan Peroutka přišel o práci a natáčení v zahraničí

Milan Peroutka Super.cz

"Měl jsem odletět natáčet videoklip na Džerbu, ale to dopadlo špatně, takže nikam nepoletím. Ale zatím tedy natočíme s Perutěmi nějaký videoklip v Čechách a pak snad dojde i na to zahraničí. Jen bych byl rád, aby bylo ještě hezké počasí a teplé moře, protože to jsem si letos právě kvůli tomu koleni neužil," svěřil.

"S kolenem chodím na pravidelné rehabilitace, doma mám i rotoped, abych ho zatěžoval, a chystám se na injekce s kolagenem a plazmou. Ale už je to docela dobré a tolik na to nemyslím. 2. listopadu bych měl začít zkoušet muzikál Láska nebeská, kde bych měl i tančit, tak uvidíme, zda ty zkoušky opravdu budou. Druhý muzikál, Hamlet, který jsem měl dělat, už se odsunul," upřesnil Milan.

Tomu teď po pracovní stránce zbývá vlastně jen moderování Snídaně s Novou a je za to rád. "Ta mi dává takový řád, abych vůbec začal někdy vstávat, protože jak jsem byl pár dní jen doma, tak se mi to otáčí a jsem do noci vzhůru a den bych prospal. A pokud jde o rušení dalších akcí, tak nebrečím. Týká se to všech a tak to prostě je," uzavřel. ■