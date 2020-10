Na pohled drsná, uvnitř srdečná. Alan a Charlie ze sitkomu Dva a půl chlapa vzpomínají na zesnulou Bertu (✝77)

Kolegové ze sitkomu Dva a půl chlapa vzpomínají na zesnulou herečku Conchatu Ferrell, představitelku hospodyně Berty. Foto: ©CBS/Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz

„Byla nádherným člověkem. Bertin drsný zevnějšek byl invencí scenáristů. Její skutečná síla spočívala v srdečnosti a zranitelnosti. Pláču po této ženě, bude mi chybět, stejně jako radost, kterou mnohým přinášela,“ napsal Cryer.

A přidal i vzpomínku na její první den v sitkomu. „Byla to naše druhá epizoda a já byl tak šťastný, že ji do seriálu vzali. Vrhnul jsem se na ni s tím, že jsem její velký fanoušek, ale ona tomu jednoduše odmítala uvěřit. Tak jsem jí zopakoval některé její repliky ze sitkomu Hot l Baltimore ze 70. let, aby mi uvěřila,“ vzpomínal na setkání se svým idolem.

Práce s Ferrell si Cryer velmi vážil. „Jsem si vědom toho, jak obrovské štěstí jsem měl, že jsem si s ní zahrál,“ uvedl.

Následně vyjádřil soustrast pozůstalým. „Mé myšlenky směřují k Arniemu (hereččin manžel - pozn.), Samantě (hereččina dcera - pozn.), její rodině a také mnoha studentům na UCLA (Kalifornská univerzita v Los Angeles, kde Ferrell několik let vyučovala herectví - pozn.), jejichž životy ovlivnila.“

Vzpomínku na kolegyni sdílel také druhý ze „dvou chlapů“ Charlie Sheen. „Zlatíčko. Dokonalý profík. Drahá přítelkyně. Je to šokující a bolestná ztráta,“ napsal představitel Charlieho.

Zprávu o úmrtí potvrdil hereččin manažer Dan Spilo. Ferrell zemřela 12. října v kalifornské nemocnici na komplikace po prodělaném infarktu. ■