Po letech problémů s kolenem běhá jako laňka: Jiří Krampol se chystá i na hubnutí

Jiří Krampol Super.cz

"Dostal jsem nabídku od jedné kliniky, že by mi dali kolena dohromady. Koleno mě bolelo čím dál víc a vyloženě jsem pajdal. Absolvoval jsem měsíční léčbu a chodím normálně. Každý, kdo takové problémy má, by měl upřednostnit své zdraví. Znám spoustu lidí, kteří si tohle nedopřejí a pak si koupí třeba drahé auto, které za dva roky zrezne, a koleno ho bolí dál," míní herec.

Krampol je sice činorodý, v časech, kdy to bylo možné, chodil pravidelně do fitka a plavat, přesto během minulého nouzového stavu přibral pár kilo a chce se jich zbavit. "Když zhubnu o pět šest kilo, bude to jedině dobře. Nesmím žrát, ale jen jíst. Ovšem to, když je člověk zavřený doma, svádí k tomu, že jíte z nudy. A přiberu i nějaké domácí cvičení," plánuje.

Úplně s rukama v klíně ale Krampol doma sedět nebude. "Z domova děláme s mým manažerem a kamarádem Milošem Šmídbergerem dvě knížky, připravujeme scénář k dalšímu filmu a mám před sebou nabídku na další film, tak uvidím, jak se vyvrbí situace a zda se opravdu bude točit," vypočítal. ■