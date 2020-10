Kamila Nývltová už má novou profesi: Můžete jí poslat objednávky na vánoční cukroví

Kamila Nývltová Super.cz

Když jsme si v polovině září povídali se zpěvačkou Kamilou Nývltovou (31), že by si v případě, kdy by opět došlo k podobné situaci jako na jaře, mohla zkusit profesi cukrářky, bylo to dost prorocké. "Taky jsem o tom přemýšlela. Zpívat už nemůžu, tak začínám péct," kývala Kamila.