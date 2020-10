Zpívat nemůže, a tak si vyzkoušela práci modelky: Z tohoto focení Kamila Nývltová málem neodešla sama

Kamila Nývltová Foto: Super.cz/Dogsy/Kateřina Kolečková

„Mají nejen opuštěné pejsky, ale i jiná zvířata, jako jsou kočky, fretky, kunu, ovce a třeba i kozy, se kterými jsem se fotila já,” říká zpěvačka a přiznává, že práce byla chvílemi až groteskní. „Byla jsem vpuštěná do ohrady, kde bylo najednou asi třicet koz a já jsem mezi ně měla vběhnout a fotit se. Trošku jsem se bála, protože přece jenom byly v převaze,” směje se hvězda chystaného muzikálu We Will Rock You. Nakonec jí ale naštěstí vybrali jednu kozu, která s Kamilou krásně pózovala.

Stačilo ale málo a z focení neodcházela sama. Kamila se totiž v útulku Dogsy zamilovala do opuštěné fenky Micky. Připomínala jí totiž její Emmu. Nakonec ale vyhrál rozum nad srdcem. „Nevím, jak bychom se v Praze vešli všichni do bytu a hlavně naši by z dalšího přírůstku asi neměli radost. Už teď máme u baráku pět psů. Dělají si ze mě srandu, že se vnoučete nedočkají, protože budu mít doma jenom pejsky,” vysvětluje oblíbená zpěvačka, která už dneska ví, že se chce v pomoci opuštěným a týraným zvířatům více angažovat.

„Přemýšlím, že jednou založím nadaci na podporu opuštěných psů, nebo rovnou postavím útulek. Má to pro mě obrovský smysl a chci jim pomáhat. Vím, že nezachráním všechna zvířata na Zemi, ale aspoň malé části pomoct můžu,“ vysvětluje Kamila, která je ráda, že byla k focení přizvána, a doufá, že se z prodeje charitativního kalendáře vybere co nejvíc peněz. ■