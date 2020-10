Slzy, horečky a únava: Dvojnásobná máma Gabriela Lašková popsala šestinedělí

Moderátorka promluvila o svém šestinedělí. Herminapress

Někdejší královna krásy z roku 2013 se nyní rozpovídala o svém šestinedělí, které má za sebou. „Nebudu Vám lhát, ani tentokrát nebyl začátek úplně jednoduchý, takže slavím právem,“ svěřila Gabriela. „Vincent zapadl do rodinného režimu, jako by tam patřil odjakživa. Sedlo nám to takřka hned, což byla velká úleva a radost. Vážně radost! Vincent je podobný miminko jako Ben, láska malá, takže to mám v ruce, a co znám, funguje,“ popsala Lašková vše pozitivně.

I ona ale zažila dny, které jí daly pořádně zabrat. „Co mi ale dávalo zabrat, byly hormony a únava, takže jsem utírala slzy bez důvodu a srážela horečky, které se jeden den objevily a druhý den mizely. Pár dní mě trápilo poprsí, ale naštěstí jsem veškeré náznaky blížícího se zánětu prsu vždy rozehnala,“ popsala Gabriela.

Navzdory prvním týdnům, které jsou se dvěma chlapečky prý někdy opravdu náročné, je moderátorka nesmírně šťastná, že má doma dva zdravé kluky. „Fungovat bez pomoci hned po porodu není lehký, snažila jsem se odpočívat, ale stačil jeden náročný den a horečky se vrátily. Nicméně asi dva týdny utekly a srovnalo se to, naštěstí! Občas na mě padne únava, necítím se ve svým těle dobře a k tomu mi dojde trpělivost, ale takové dny mají naštěstí konec a těch dobrých je velká převaha,“ dodala Gabriela. ■