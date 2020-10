Vendula Pizingerová dala manželovi k narozeninám ten nejkrásnější dárek: Porodila syna

Vendula a Josef Pizingerovi mají syna. Foto: Jaroslav Urban

Vendula Pizingerová (48) porodila druhého syna. Chlapeček se narodil jako její manžel 13. října. A stejně jako on ponese jméno Josef.

„Josef Pizinger mladší! 13. 10. 2020. Tak tě tady vítáme, synu, i s tvým tatínkem, který je přesně na den o 33 let starší. Josefe, už jsem nevěděla, co ti mám dát k narozeninám... Věřím, že to je ten nejkrásnější dárek,“ napsala prezidentka nadace Kapka naděje v oznámení. „Kluk je čahoun, 51 centimetrů,“ dodala Vendula.

Zprávu, že jsou v očekávání, Pizingerovi oznámili letos na Den matek. „Jedině děti vědí, co hledají, a tak si najdou své rodiče. Tohle dítě si našlo nás a my budeme čtyři,“ napsala Vendula.

S manželem Pepou už Vendula vychovává patnáctiletého Jakuba, jehož otcem byl hudební skladatel Karel Svoboda. Jejich prvorozená dcera Klárka před dvaceti lety zemřela na leukemii. ■