Žena z Výměny manželek začala žárlit na náhradní maminku a neudržela slzy. Manželovi ponížení neodpustí!

"Tímhle udělal velkou chybu a neodpustím mu, že jsem se takhle musela ponížit,“ pláče blondýnka

Deset dnů v odloučení je dost dlouhá doba na to, aby partneři popřemýšleli o svém vztahu a problémech v něm do hloubky. Tak se stane i u maminky Ivy (51), která nemůže překousnout, že se nechala přihlásit svým partnerem Pavlem (48) do Výměny manželek.

Pár spolu žije již 7 let a společně vychovávají dceru Veroniku (13). Pavel by rád, aby si Iva uvědomila, že se vše netočí jen kolem úklidu, naopak jeho partnerka by ráda, aby ji dokázal víc ocenit. Přestože se označují jako harmonický pár, později se ukáže, že Iva v tomto harmonickém vztahu příliš šťastná není a má o sobě i svém partnerovi pochybnosti. Iva se na kameru svěřila, že se cítí, jako by celý život musela někomu něco dokazovat a stejně to vnímá i v tomto případě.

„Z čeho mě chce zkoušet, že to zvládnu? Je se mnou 7 let a on mě furt testuje? Tímhle udělal velkou chybu a neodpustím mu, že jsem se takhle musela ponížit,“ rozplakala se blondýnka. Přiznává, že za její příliv emocí a slz částečně může i žárlivost na náhradní maminku Martinu, která je oproti ní o 18 let mladší.

„On má doma krásnou mladou paní a já se mu vrátím jak stará vetchá baba. Ano, žárlím, ale on si nezaslouží, abych žárlila,“ dodává Iva. ■