Ve filmu okouzlila Zdeňka Svěráka, svádět ale měla jiného. Aby byla krásná Slovenka ještě víc sexy, nosila paruku

Zdeněk Svěrák ve filmu Jako jed Foto: Národní filmový archiv

Stárnoucí muž mezi čtyřicítkou a padesátkou chytne druhou mízu a začnou se dít věci. Těmito slovy by se dal stručně shrnout obsah hořké komedie Jako jed, kterou v roce 1985 natočil režisér Vít Olmer.

Její hrdina, inženýr Pavel Hnyk, prožívá krizi středního věku. Není spokojen ve svém stereotypním manželství s právničkou Alicí, a tak hledá povyražení v náručí milenek. Žena mu občasné úlety toleruje, protože ji nijak neohrožují. Jenže pak se na Hnykově pracovišti objeví mladá atraktivní Slovenka Julka Tomčányová a rázem je všechno jinak. Milý pan inženýr se do ní bezhlavě zamiluje a začne se chovat jako cvok, který chce za sebou pálit všechny mosty. Je ale zřejmé, že jeho rozlet na křídlech lásky se zcela nevyhnutelně změní v střemhlavý pád.

Kdo měl kdy stání

Zdeněk Svěrák (84), který Hnyka ztvárnil, je mimořádně talentovaný neherec a své postavě vdechl punc velké autentičnosti. Podle Libuše Švormové, která hrála jeho ženu, stojí za Svěrákovým přesvědčivým výkonem především jeho plachá přirozenost.

Ačkoli Zdeněk Svěrák se v tomto případě na tvorbě scénáře nepodílel, měl možnost upravovat hlášky, a tak vznikla i ta nejslavnější. Manželé Hnykovi zhasnou v ložnici noční lampičku a ozve se: „Alice?“ „Už je moc pozdě, Pavle.“ „Víš, jak dlouho my už jsme spolu…“ „Já mám zítra ráno stání.“ „No jo, ale když já mám stání dneska!“

Nežádoucí Menzel

Víte, že Hnyka měl původně hrát nedávno zesnulý Jiří Menzel (✝82)? Jenže nastal problém. Tehdejšímu vedení Barrandova se spojení Jiří Menzel (herec), Antonín Máša (autor) a Vít Olmer (režisér) nelíbilo. Týden před natáčením tak Olmer dostal příkaz, že Menzela musí nahradit někým jiným. A právě Menzel pak Svěráka požádal, zda by jeho roli nepřijal.

Julka musela nosit paruku

Krásnou Julku, která Hnykovi zamotá hlavu, hrála slovenská herečka Ivona Krajčovičová. Přestože se na hlavní ženskou postavu konal na Slovensku konkurs, Krajčovičová byla pro Olmera první jasnou volbou. A to i přesto, že byla blond a ve filmu musela hrát v černé paruce, aby působila víc dráždivě a sexy.

Traduje se, že Svěrák se během natáčení do Krajčovičové skutečně zamiloval. Jeho láska ale nebyla opětována. On sám později připustil, že na muže v jeho věku mohla skutečně působit „jako jed“.

Mimochodem, s Krajčovičovou si Svěrák zahrál už rok předtím ve filmu Co je vám, doktore?, který také natočil Vít Olmer.

Nečekaná reklamní vzpruha

Když se film promítal v kinech, měl zpočátku jen průměrný ohlas. Vít Olmer ho vzal s sebou na stáž do USA a pustil ho úzkému okruhu filmařů a novinářů, kterým se líbil. Rádio Hlas Ameriky pak odvysílalo zprávu, že snímek Jako jed zaznamenal v USA úspěch. To pro něj byla obrovská reklama a lidé začali brát kina útokem. Do jednoho pražského biografu se nedočkaví diváci cpali tak vehementně, že dokonce vyrazili vstupní dveře.

Film Jako jed uvidíte 13. října na Televizi Seznam. ■