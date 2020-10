Rapperku kritizují za opulentní narozeninový večírek: Jsme uprostřed pandemie, proboha, zlobí se fanoušci

Cardi B Profimedia.cz

Cardi B (28) oslavila 28. narozeniny ve velkém stylu. S přáteli a manželem vyrazila do Vegas, kde to, jak se patří, rozjela. Nechyběly lahve alkoholu, striptérky a balíky peněz. Na sociálních sítích se podělila o videa z večírku, kde se to lidmi bez roušek jen hemžilo, a i když to vypadalo na soukromou party, právě to se fanouškům nelíbilo.