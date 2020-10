Fitka jsou zavřená, ale pekáč buchet má dokonale upečený stále! Dara Rolins ukázala bříško a vnady bez podprsenky

Dara Rolins

Dara k fotce přidala jedno moudro, kterým se snaží stále řídit. "Říkám to často a řeknu to zase. A asi ne naposledy, protože je to to nejmoudřejší, na co jsem v životě přišla. Ten aktuální moment, přítomný okamžik je všechno, co máme, co se počítá. Co bylo, je minulost, která už neplatí, a to, co bude, ovlivníme jen do určité míry. Jediné, co dává smysl, je tato chvíle," napsala zpěvačka.

Dara kvůli pandemii koronaviru přišla už na jaře o více než čtyřicet vystoupení, nyní je bez práce dál. Byla nucena zrušit i svůj plánovaný velkolepý vánoční koncert. ■