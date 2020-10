Hvězda Vlka z Wall Street je single. Herec a jeho ex odvolali zásnuby

Jonah Hill a Gianna Santos podle amerických médií odvolali zásnuby. Profimedia.cz

O vztahu herce a manažerky začala média psát v létě 2018. O rok později se pár zasnoubil.

Hilla fanoušci znají mimo jiné z filmů Moneyball nebo Vlk z Wall Street, za oba byl nominovaný na Oscara, a loni úspěšně vstoupil i na režisérskou dráhu. Jeho režijní debut Devadesátky zaznamenal ohlas na MFF v Torontu, líbil se na MFF v Karlových Varech a trefil se i do vkusu publika.

Kromě práce se v médiích často skloňují také Hillovy váhové výkyvy. Během své kariéry několikrát výrazně přibral a zhubnul. Téma částečně reflektuje právě Jonahův film, jehož hlavním hrdinou je Stevie, slovy autora „čtrnáctiletý kluk s nadváhou, který se snaží zapadnou mezi skejťáky, cítí se osamělý a možná nechápe svou vlastní hodnotu“.

„Většinu svého dospívání jsem poslouchal řeči, že jsem tlustý, odporný a neatraktivní. A jen během posledních čtyř let, co jsem psal a režíroval Devadesátky, jsem si uvědomil, jak to bolelo a jak moc mi to vlezlo do hlavy,“ svěřil Hill v show Ellen DeGeneres. ■