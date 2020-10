Není nic, co by kdy vzdal, říká přítel zpěváka (32), kterému diagnostikovali nádor na mozku ve čtvrtém stadiu

Tom Parker Profimedia.cz

„Všichni jsme zdrcení, ale budeme bojovat,“ napsal Parker. „Bude to těžký boj, ale s veškerou vaší láskou a podporou to zvládneme,“ dodal britský zpěvák jménem svým i manželky Kelsey, která po dcerce Aurelii (16 měs.) čeká druhé dítě.

Mezi lety 2009 a 2014 byl Tom členem kapely The Wanted, kterou tvořil spolu s Nathanem Sykesem, Jayem McGuinessem, Sivou Kaneswaranem a Maxem Georgem. Jeho někdejší kolegové ho také veřejně podpořili. „Vždycky jsi byl jeden z milionu,“ napsal příteli Max s tím, že odvaha jeho i manželky je „neskutečná“.

„Je to samozřejmě zdrcující a děsivé... ale vám, kteří Toma neznáte, něco řeknu. Není nic, co by kdy vzdal. ‚Ne‘ nikdy nebral jako odpověď,“ uvedl Max. „Jsme v tom s tebou, už se nemůžu dočkat, až se zase potkáme na pódiu a oslavíme to, až ti bude lépe,“ věří v dobrý konec.

„To zvládneš, kámo. Jsi přece Tom Parker,“ vzkázal Jay a také zbývající kolegové se přidali.

„Tato rocková hvězda šla do všeho vždycky na 150 %, proto vím, že se z toho dostane,“ věří Siva. „Už několik dnů se to snažím vstřebat, ale nemám slov. Těžko se mi tomu věří. Nicméně, Tom to překoná se stejnou energií, jako vkládá do všeho,“ dodal Nathan.

Do nemocnice Parker jel v létě po dvou záchvatech. „Zatáhli kolem mojí postele závěs a řekli mi, že jde o tumor na mozku. Jediné, co mi v tu chvíli prolétlo hlavou, bylo: A do haj*lu! Byl jsem v šoku. Je to glioblastom ve čtvrtém stadiu, řekli mi, že je to terminální stadium. Měl jsem co dělat, abych to v sobě zpracoval. Pořád se mi to ještě nepovedlo,“ svěřil magazínu OK!. ■