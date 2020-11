Sliby se maj plnit… Janek Ledecký stále zkouší na vánoční koncerty, ale začal psát i knihu

Janek Ledecký Super.cz

"Dělám na novém albu. Ale současně, protože nikdo neví, jak to s hudbou do budoucna bude, protože to nám nikdo nezaručí, jsem se pustil do psaní knížky. Je to knížka básní, která se jmenuje Verše potrhlé, je pro děti a jejich rodiče a je to opravdu hodně ulítlé. Říkal jsem si, že ten Máchův a Vrchlického brk už tady leží hodně dlouho a práší se na něj, tak ho musí někdo zvednout," zažertoval, když se srovnával s českými klasiky.

Těšit se asi nebudeme moct ani na jeho každoroční vánoční koncerty s hity jako Sliby se maj plnit o Vánocích nebo Ryba rybě, které mají tradici už šestadvacet let. "Zkoušíme a plánujeme, jako by se nic nedělo, protože jsme optimisti. Ovšem realita je taková, že mi od začátku roku postupně odpadlo už padesát koncertů a osmnáct divadelních představení. Ale jak říká Galileo: Nikdy to nevzdám! My jsme připravení," stále věří v lepší zítřky Ledecký.

V současné době se už sice mluví o rozvolňování opatření, kdy by se v prosinci mohly otevírat obchody a provozovny služeb, nicméně pokud jde o kulturní akce, s těmi se do Vánoc asi nepočítá. ■