Sexy herečka se zastala modelky, která sdílela fotky, jak potratila: Sama jsem přišla o dítě ve 20. týdnu těhotenství

Kate Beckinsale Profimedia.cz

Začátkem měsíce se svěřila sledujícím na Instagramu, že potratila, když měla za sebou více než polovinu těhotenství. Zastala se také modelky Chrissy Teigen (34) a jejího manžela, kteří nedávnou ztrátu syna prožívali veřejně, za což se na jejich hlavy snesla vlna kritiky.

„Před lety jsem přišla o miminko ve 20. týdnu. Podařilo se mi těhotenství utajit a absolutně jsem se zhroutila, aniž by o tom někdo věděl. Všimla jsem si, že někteří lidé kritizují Chrissy za sdílení intimních snímků, když potratila. Jako by tu byl nějaký protokol na to, jak se má se ztrátou vypořádat. Jako by lidé, kteří ji ani její rodinu neznají, měli právo říkat, co a jak,“ rozepsala se.

„S takovým zážitkem často přichází smutek, stud a šok. Láme vám srdce, že vaše tělo pokračuje, jako by mělo na svět přivést dítě. Vytvoří se vám mléko, ale nemáte, koho s ním krmit. Takové chvíle jsou plné osamění a ničí vás, obzvlášť pokud nemáte tak dobrého partnera, který vás podpoří, jako má Chrissy.“

V závěru postu poděkovala Chrissy za sdílení bolestných okamžiků, poslala jí sílu a doplnila, že by bylo moudré nechat na těch, co trpí, aby si rozhodli, jakým způsobem chtějí truchlit. Kate je maminkou dcery Lily (21), kterou má s hercem Michaelem Sheenem. ■