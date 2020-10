Z herečky chalupářkou: Jana Plodková každé ráno zatápí v peci, její partner truhlaří

Jana Plodková Super.cz

Herečka Jana Plodková (39) se s fotografkou Alžbětou Jungrovou potkala před lety, kdy natáčela dánský film Prague a Jungrová měla na starosti nafotit reportážní snímky k filmu. Už tehdy si padly do noty, takže herečka ráda přijala nabídku nafotit kalendář pro nadaci ALSA pod její taktovkou.

Rozhovor vznikl ještě před vyhlášením nouzového stavu.

"Fotilo se na jaře, když se začala uvolňovat opatření. Bylo to takové vzrušující v tom, že jsme byli konečně venku a byli jsme rádi, že něco můžeme udělat. O to to bylo radostnější," zavzpomínala na křtu kalendáře herečka.

Za sebou měla premiéru filmu Bábovky, kde si zahrála prostitutku, a i když ještě měla jiskřičku naděje, už tušila, že divadla se opět zavřou. "Snažíme se ještě dotočit seriál Chataři, tak uvidíme, jak to bude," krčila rameny ohledně veškeré rozdělané práce začátkem října.

Útočiště ale zřejmě najde i s partnerem Filipem Žilkou na chalupě v Krkonoších, kde trávila veškeré volno. "Mám spoustu knih i práce, tak se určitě nějakým způsobem zabavím. A na chalupě Filip truhlaří, já se starám o zahradu a květiny, peču, partner vaří. Chalupa je stará, máme tam pec, takže je potřeba každé ráno zatopit. Ta práce je tam nekonečná od rána do večera," popsala v podstatě svůj program na následující týdny. ■