Z lockdownu by nejraději odletěla za teplem: Po jakých zemích, kam nás ještě pustí, Patricie Pagáčová pokukuje?

Patricie Pagáčová Super.cz

Letos stihla Patricie Pagáčová (31) logicky pózovat pro méně charitativních kalendářů než obvykle, protože se jich také méně nafotilo. My se setkali u příležitosti křtu třetího a posledního z nich, pro nadaci ALSA, s níž spolupracuje již čtvrtým rokem. Sérii černobílých fotek rozzářila svým úsměvem.

Střídmější je ostatně letos všechno, Patricie si užila pár měsíců divadlo a pokračuje v natáčení seriálu Sestřičky ve své roli Laury, která má zatím ještě vztah s lékařem Matym, jehož hraje David Gránský (28). "Myslím ale, že to scenáristé takhle dlouho nenechají," smála se.

"Chápu, že musíme něco s tím stavem u nás dělat, ale ta nařízení přicházela tak chaoticky, že se lidi spíš bouří, než aby byli ohleduplní a semkli se jako v té první vlně. Jsem z toho celkově zmatená. Někdo říká, že je to strašné, někdo, že to nic není. Snažím se udržet si pozitivní mysl a vše respektovat, ale vzhledem k protichůdným informacím ze všech stran je to náročné," míní Patricie o pandemii.

A jaké má pocity z částečného lockdownu? "S manželem jsme se shodli, že nám vlastně nevadí, že nemůžeme ven. My nemáme problém s tím nic nedělat. Válíme se, jíme, chodíme na procházky s pejskama. Oba jsme lenoši a spáči. Ale vůči ekonomice a životu je to na houby," myslí si.

Léto Patricie s manželem trávila hodně u moře a už pokukuje i po možnosti podívat se do tepla zase přes Vánoce, na křtu kalendáře pro pacienty s ALS probírala zkušenosti s Kamilem Kazmou Bartoškem (35), který byl s přítelkyní Andreou Kalousovou (24) nedávno na Zanzibaru.

"Rádi bychom si zkrátili zimu, Asie je kompletně zavřená, takže padá v úvahu právě Zanzibar nebo Keňa. Ale nevíme, jak to bude a zda ta situace nebude celá ještě horší," krčila rameny herečka. ■