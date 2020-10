Z uhlazeného Kena je vnadná Barbie lovkyně. Plastiková královna vyrazila s mega výstřihem hledat chlapa

Jessica Alves Profimedia.cz

Jessica Alves (37), která dříve investovala do plastik, aby vypadala jako živý Ken, a později zjistila, že se spíš cítí jako Barbie a prošla nevídanou proměnou, i nadále budí pozornost.

Itálie má to nejhorší z pandemie za sebou, a tak nejsou zavřené restaurace ani bary. A toho milovnice plastik ihned využila a vyrazila do jednoho milánského podniku. V leopardím oblečku s hlubokým výstřihem byla k nepřehlédnutí.

Když už se proměnila v Barbie, tak si přála především velké poprsí. A to se jí splnilo. Dekolt jí doslova přetékal ve švech a o pozornost měla postaráno. Jessica s vlastní identitou zápasila už od dětství, proto hledala útěchu v plastikách.

Ačkoliv do proměny v živého Kena vrazila miliony, stejně nebyla spokojená, dokud si nepřiznala, kým opravdu je. V Miláně Jessica natáčí svou vlastní reality show, v níž hodlá najít lásku. Muž jejích snů prý musí být jejím pravým opakem.

Především by neměl být závislý na plastikách tak jako ona. Ovšem plastiky by se mu samozřejmě měly líbit. Zkrátka by si chtěla najít nějakého italského Karlose Vémolu… ■