Konec přátelství! Daniel Hůlka se ostře pustil do prezidenta a vrací státní vyznamenání

Dlouhé roky patřil Daniel Hůlka (52) mezi podporovatele Miloše Zemana. Za výroky prezidenta pravidelně stál, a to nejen kvůli letitému přátelství. Zpěvák dokonce v roce 2016 získal státní vyznamenání. To se nyní rozhodl vrátit a hlavě státu poslal ostrý vzkaz.

„Vážený pane prezidente, příteli, kamaráde, milý Miloši, donedávna jsem žil v domnění, že Tě mohu nazývat přítelem. I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na niž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají,“ svěřil se Hůlka, kterého rozhořčilo vyjádření Miloše Zemana.

„Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor stejnou hodnotu. Tvůj, stejně jako ten můj, nebo názor kohokoli jiného. Pokud ovšem ještě žijeme v demokratické zemi,“ stojí v otevřeném dopise.

Daniel Hůlka s řadou vládních opatření v poslední době nesouhlasí, což vedlo také k prohlášení prezidenta jeho směrem. „Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ napsal Daniel Hůlka, který se v dopise rozepsal také o vystupování hlavy státu v posledních dnech.

Zpěvák se tak rozhodl, že dle svých slov po lekci, kterou od prezidenta dostal, vrátí státní vyznamenání, které v roce 2016 dostal. „Ve státní svátek 28. října 2020 Ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět,“ svěřil se Hůlka a dodal:

„A k tomu Ti vzkazuji to samé, co jsi přes média vzkázal Ty mně: 'Miloši, dej si prosím studenej mokrej hadr na hlavu a stáhni se do soukromí.' Bude to lepší pro Tebe a pro nás všechny,“ stojí v dopise. ■